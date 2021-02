Incidente a Monza, travolta da un'auto in via Borgazzi: gravissima

Incidente in via Borgazzi a Monza nella tarda mattinata di martedì 16 febbraio: una donna di 50 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda dopo essere stata travolta da un'auto.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata travolta da un'automobile all'altezza del civico 87.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto sia un'ambulanza che un'automedica. La 50enne, stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero gravi.