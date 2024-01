Incidente tra Mercedes e bici, multa da 6mila euro per ciclista: andava troppo veloce

Un incidente tra una Mercedes e una moto. Un sinistro stradale che apparentemente sembrava uno scontro come tanti. Ma gli accertamenti effettuati dalla polizia locale hanno portato a scoprire che quel velocipede a pedalata assistita coinvolto nello schianto in realtà era "truccato" e presentava delle anomalie. E così è scattata una multa da seimila euro.

L'incidente e i controlli

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di giovedì 25 gennaio quando una Mercedes di proprietà di un 80enne residente in città si è scontrata con un urto frontale-laterale in via Kennedy all'intersezione con Via 25 Aprile, con un velocipede a pedalata assistita condotto da un 48enne residente anche lui a Brugherio.

Ad avere la peggio nel sinistro era stato proprio il ciclista che a causa delle lesioni fisiche era stato soccorso da una ambulanza e trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto era intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che aveva subito notato che il velocipede presentava delle anomalie. E così gli operatori hanno deciso di approfondire i controlli.

Gli accertamenti condotti con l'ausilio di Tecnico Autorizzato alla revisione dei veicoli e con l’ausilio di banco prova omologato per la revisione dei veicoli hanno fatto emergere che la bici a pedalata assistita aveva un motore in grado di funzionare senza che il conducente pedalasse (il motore può a norma funziona solo pedalando) e a una velocità rilevata dalla strumentazione elettrica di 36 Km/h, superiore ai 6 km/h previsto dal codice della strada. Un elemento che gli faceva perdere le caratteristiche di velocipede e lo trasformava di fatto a tutti gli effetti un ciclomotore elettrico.

La multa

E così, trattandosi di un ciclomotore elettrico in circolazione privo di omologazione, immatricolazione, assicurazione obbligatoria, casco protetto e patente per la guida di ciclomotore, per il ciclista è scattata una multa. AL 48enne sono state contestate sanzioni per seimila euro circa circa e il velocipede è stato posto sia sotto fermo che sequestro in attesa del successivo provvedimento di confisca che emetterà la Prefettura insieme al provvedimento di distruzione del veicolo inidoneo alla circoscrizione. "Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro" specificano dal comando di polizia locale di Brugherio.