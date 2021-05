Scontro auto moto: motociclista trasferito in codice rosso al San Gerardo

Scontro auto moto. Il motociclista viene trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente è avvenuto domenica 23 maggio, poco dopo le 13.30 a Carnate, in via Camperia, lungo la ex Strada statale 36. Immediato l’arrivo dei soccorsi inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, inizialmente in codice giallo.

Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato una situazione più seria. Il motociclista, un uomo di 30 anni, dopo l'impatto era stato sbalzato diversi metri oltre la sua moto. Il giovane era fortunatamente sveglio e cosciente, ma presentava diversi traumi. È stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri intervenuti tempestivamente.