Auto si schianta contro un albero: due feriti

Un'auto fuori strada che ha terminato la corsa contro un albero e due persone ferite. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 14 novembre a Carugo, comune comasco al confine con Giussano.

Un uomo di 64 anni e una donna di 58 sono rimasti feriti in modo serio a causa di un incidente che li ha visti coinvolti poco prima delle 18 in via delle Ginestre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice giallo insieme ai vigili del fuoco volontari di Cantù. La coppia è stata accompagnata in ospedale.