Incidente sul cavalcavia della Milano-Meda e traffico bloccato: multa da 5mila euro

Un incidente frontale sul cavalcavia della Milano-Meda nell'ora di punta, un ferito e la viabilità bloccata per tre ore nel tratto. Mattinata movimentata per gli agenti della polizia locale di Meda che, intorno alle 8.30 del 14 ottobre, sono intervenuti su un sinistro stradale all'altezza del cavalcavia della superstrada in via Cadorna.

Secondo quanto al momento ricostruito un furgone con targa polacca e a bordo tre cittadini ucraini si è scontrato con una Jeep Renegade proveniente dalla direzione opposta. Uno scontro frontale che ha causato anche un ferito. Sul posto, insieme agli agenti, è intervenuto anche il comandante della polizia locale Claudio Delpero. Il furgone viaggiava in direzione di Meda centro, dopo aver imboccato il cavalcavia proveniente dalla Milano-Meda: per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo e invaso, all'altezza del tratto curvilineo, la corsia opposta, finendo contro il fuoristrada che procedeva invece verso la superstrada. Al volante del veicolo c'era un 56enne residente a Cesano Maderno che è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'intervento è stato particolarmente complesso perchè sul luogo del sinistro è stato richiesto l'ausilio di un interperete in quanto si sono registrate difficoltà comunicative di carattere linguistico poichè i tre cittadini di origine ucraina hanno dichiarato di non saper comprendere e parlare italiano.

Al termine degli accertamenti, con difficoltà connesse anche all'individuazione della persona al volante per cui è stato utile anche l'ausilio di due testimoni, è scattata una doppia sanzione per il conducente: guida contromano e guida senza patente. Una multa che ammonta a oltre 5mila euro (2.500 se pagata in misura ridotta entro 5 giorni).

Pesanti i disagi per la viabilità venerdì mattina, con il tratto che è rimasto chiuso per ore per consentire i rilievi e le attività connesse alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli agenti della polizia locale hanno deviato il traffico sulle arterie della viabilità ordinaria fino al termine dell'intervento.