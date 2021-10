Si schianta con l'auto contro una recinzione, soccorsi per un uomo a Cesano Maderno

Soccorsi in codice rosso a Cesano Maderno mercoledì mattina. Intorno alle 9.30 in via San Carlo Borromeo sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'automedica e un'ambulanza per un uomo di 83 anni finito contro una recinzione al volante di un'autovettura.

Il veicolo, dopo aver perso il controllo si è schiantato contro la delimitazione e il conducente è stato soccorso all'interno dell'abitacolo dal personale sanitario e trovato in arresto cardiocircolatorio. L'83enne è stato trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre di rianimazione in corso ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche.

In via San Carlo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dello schianto. Al momento non si esclude la pozzibilità che l'anziano sia stato colto da un malore al volante proprio poco prima dell'impatto.