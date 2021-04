Schianto a Cesano Maderno: auto finisce contro la cassetta dell'Enel

Il fatto è accaduto in via San Carlo Borromeo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti

Perde il controllo dell’automobile e si schianta contro una cassetta dell’Enel. L’episodio è accaduto martedì 6 aprile, poco dopo le 20, a Cesano Maderno. L’automobilista stava percorrendo la via San Carlo Borromeo quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo che è finito direttamente contro la cassetta dell’Enel.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei volontari dell’Aps di Bovisio Masciago e delle forze dell’ordine. Per fortuna non si registrano feriti. Il conducente è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti.