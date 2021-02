Incidente a Cinisello, uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada: ferito

Grave incidente stradale giovedì sera a Cinisello Balsamo, tra il Milanese e Monza, dove un uomo di 43 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Teatro dello schianto, avvenuto poco dopo le 21, è stato l'incrocio tra viale Romagna e viale Sicilia.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il 43enne - cittadino marocchino - è stato travolto da una macchina guidata da un uomo italiano, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, i carabinieri e la polizia locale. L'uomo, ferito ma cosciente, è stato medicato e poi trasportato in codice giallo alla clinica Città Studi di Milano: le sue condizioni sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti, a cui spetta adesso il compito di ricostruire le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità del conducente dell'auto.