Incidente a Desio, schianto frontale tra due auto: gravissimo 39enne

In via Ambrosoli mercoledì sera

Via Giorgio Ambrosoli

Uno schianto devastante, con due auto distrutte e ridotte a un ammasso di lamiere accartocciate e tre persone ferite di cui una in gravissime condizioni. E' il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella serata di mercoledì a Desio, in via Ambrosoli.

Incidente a Desio

L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 e ha coinvolto due vetture. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con diverse squadre e i carabinieri della compagnia di Desio.

Ad avere la peggio nel sinistro - uno scontro frontale, sotto la pioggia battente - è stato un uomo di 39 anni che era al volante di una Toyota. Il conducente in seguito all'impatto è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e soccorso in codice rosso da un'ambulanza che lo ha trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Meno preoccupanti invece quelle delle altre due persone rimaste coinvolte nel sinistro, due ragazzi di 19 e 20 anni, soccorsi in codice giallo.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati ai militari dell'Arma.