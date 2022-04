Ancora gravi le condizioni della donna investita vicino al parco a Monza

E' ancora ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, in gravissime condizioni, la donna di 57 anni che nel tardo pomeriggio di Pasqua è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Monza.

L'investimento è avvenuto in via Boccaccio, a ridosso del parco, intorno alle 17.30 quando la signora, residente a Lissone, è stata investita da un veicolo mentre stava cercando di passare dall'altra parte della carreggiata in un punto che - secondo quanto riferito dal comando di polizia locale di via Marsala - è sprovvisto di strisce pedonali. L'automobilista stava viaggiando in direzione di viale Regina Margherita quando all'altezza di via Petrarca è avvenuto il sinistro: l'uomo si è fermato e ha dato l'allarme chiamando i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica in codice rosso e la donna è stata trasferita al Niguarda di Milano.

In via Boccaccio domenica 17 aprile sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.