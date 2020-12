Incidente a Cinisello, donna di 50 anni investita da un pullman: morta sul colpo

Pomeriggio di sangue quello di venerdì a Cinisello Balsamo, hinterlan nord di Milano, dove una donna di 50 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di Atm. Teatro della tragedia, avvenuta pochi attimi prima delle 15.30, è stata via Gorki, la strada che costeggia il Parco Nord e porta all'ospedale Bassini.

Stando a quanto finora appreso, la vittima sarebbe finita sotto un pullman della linea 727, quella che collega Cormano e Cusano. L'impatto, avvenuto all'altezza del civico 77, è stato violentissimo: la vittima è stata centrata dal bus - sul parabrezza sono evidentissimi i segni dell'urto, sul lato destro - ed è poi finita a terra.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, per lei non c'è stata nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso in posto. Il conducente del pullman, un 47enne, è stato invece accompagnato in codice verde all'ospedale civile di Sesto sotto shock e in stato di forte agitazione.

In via Gorki hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale di Cinisello, a cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente ed accertare eventuali responsabilità.