Fugge all'alt dei carabinieri e si schianta contro un palo

Non si ferma all'alt dei carabinieri. A quel punto scatta l'inseguimento e l'automobilista finisce la corsa dritto contro un palo della luce. Il fatto è accaduto ieri, martedì 25 gennaio, intorno alle 23 a Monza.

Dalle prime informazioni raccolte l'automobilista in via Salvadori non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri. A quel punto è iniziato l'inseguimento per le vie del capoluogo brianzolo. Fino a quando il conducente si è schiantato in viale Libertà contro un palo della luce. L'uomo ha imboccato via Gallarana e poi, molto probabilmente, ha perso il controllo dell'auto, ha saltato lo spartitraffico, ed è finito direttamente dalla parte opposta della carreggiata, schiantandosi contro il palo della luce. Nella folle corsa ha sfiorato un ciclista che proprio in quel momento stava passando.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche l'automedica, l'ambulanza e la polizia locale. L'uomo è stato trasferito in ospedale.