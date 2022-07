Si addormenta al volante e il furgone di accartoccia nel sottopasso

Un colpo di sonno al volante e un furgone che si schianta nel sottopasso, lungo la Monza-Saronno, e si "accartoccia" contro il guardrail. E' successo lunedì nel primo pomeriggio quando poco prima delle 14 alla centrale operativa della polizia locale di Bovisio Masciago è giunta una chiamata con una richiesta di intervento all'altezza di un sottopasso nel tratto cittadino dell'arteria.

Al volante dell'autocarro che si è accartocciato e distrutto nell'impatto contro il guard rail c'era un 23enne di origine egiziana residente a Milano che agli agenti ha dichiarato di avere avuto un colpo di sonno. Il veicolo è andato completamente distrutto e per effettuare i rilievi e la rimozione del mezzo per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione si sono verificati inevitabili disagi dal punto di vista viabilistico.

Al 23enne è stato contestato l’omesso controllo del veicolo, il danneggiamento della segnaletica, oltre alla cintura di sicurezza non indossata dal passeggero, che ha dato una forte testata al parabrezza. Né il conducente né il passeggero, fortunatamente, hanno avuto bisogno delle cure del personale sanitario e non sono stati trasferiti in ospedale.