Incidente a Giussano, dopo lo schianto auto piomba sui tavolini di un bar: 7 feriti

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 9 agosto a Giussano. Dopo uno scontro tra due vetture - una Jeep e una Fiat Panda - un'auto ha travolto alcuni tavolini di un bar di via Rimembranze dove erano seduti alcuni clienti.

L'impatto ha provocato almeno sette feriti e sul posto sono al lavoro i mezzi di emergenza. La chiamata con la richiesta di soccorso all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco dopo mezzogiorno e in viale Rimembranze, all'incrocio con via Aliprandi, sono giunte tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri della compagnia di Seregno e agli agenti della polizia locale di Giussano. Presente anche l'assessore alla Cultura Sara Citterio.

Secondo quanto al momento ricostruito lo schianto ha coinvolto un fuoristrada e l'utilitaria poi la Jeep ha terminato la corsa sul marciapiedi con l'investimento che ha causato feriti tra gli avventori del River Cafè. Martedì mattina a Giussano sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco con l'autopompa da Desio e i moduli di supporto dei distaccamenti di Seregno e Lissone. Al momento risultano cinque le persone soccorse: hanno tra i 22 e gli 80 anni e nessuna di loro risulta al momento in condizioni critiche. Sono stati soccorsi tre avventori, il titolare dell'attività e una cameriera colpita da alcuni oggetti scaraventati dall'impatto. In ospedale sono finite anche le due donne al volante dei veicoli. Il ferito più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Un uomo di 47 anni e un 27enne, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Desio con traumi lievi, altre due persone - un uomo di 35 e una ragazza di 22 - sono state valutate in codice giallo. Una di 51 anni e una signora di 80 anni sono state trasferite al San Gerardo di Monza.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro e le responsbailità sono stati affidati agli agenti della polizia locale.