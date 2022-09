Incidente nella galleria del Monte Barro: lunghe code verso Lecco

Sabato di passione per i turisti diretti a Lecco. Come riferisce LeccoToday nella mattinata di sabato 17 settembre si registrano lunghe code per entrare a Lecco lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". A causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione nord, poco prima delle 10, si stanno registrando notevoli rallentamenti già dalla zona compresa tra Annone Brianza e Bosisio Parini. Sono ben sette le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale tra più autovetture, tutte in maniera non preoccupante.

I soccorsi sulla Statale 36

La centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto una squadra dei volontari della Croce Rossa di Valmadrera, mentre i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Bellano. Allertati anche i pompieri.