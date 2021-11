Incidente sulla provinciale, gravissimo 60enne dopo schianto

Un uomo in arresto cardiaco e lunghe code lungo la provinciale Monza-Trezzo con circolazione paralizzata. Un incidente è avvenuto intorno alle 15 di giovedì 25 novembre in via Brasca, a Trezzo sull'Adda, al confine con Busnago, in Brianza.

A schiantarsi un furgoncino e un'auto, dopo che, forse a causa di un malore, il conducente del primo, un 60enne, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso, vigili del fuoco e polizia locale di Trezzo.

Il 60enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monza. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale trezzese. Pesanti le ripercussioni sul traffico che nella zona risulta fortemente congestionato.