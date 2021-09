Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail: soccorso 30enne

Un'auto che perde il controllo e va a sbattere contro il guard-rail e un uomo di trent'anni soccorso in Valassina. Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 23 settembre nel tratto, in direzione sud, tra Carate e Seregno, in Brianza.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno alle 16.30 quando nel tratto è giunta un'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza che ha prestato assistenza al conducente, un uomo di 30 anni, insieme agli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Secondo quanto al momento emerso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e l'uomo è stato accompagnato in codice verde in ospedale. Per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso si sono registrati alcuni rallentamenti nel tratto.