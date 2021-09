Incidenti sulla SS36: centauro gravissimo al San Gerardo, una donna in elisoccorso a Rozzano

Pomeriggio da dimenticare sulla Strada Statale 36: due gravi incidenti automobilistici sono accaduti nell'arco di mezz'ora.

Il primo alle 15.15 nel tratto Carate Brianza- Verano. Per motivi che dovranno essere accertati dalla polizia stradale intervenuta sul posto, l'automobilista ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Immediato l'arrivo dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza in codice giallo, e l'elisoccorso. Tre le persone coinvolte: due donne di 60 e di 75 anni, e un uomo di 62. I soccorritori dopo aver stabilizzato i feriti li hanno trasferiti in ospedale: a Desio in codice verde, e in eliambulanza a Rozzano in codice giallo.

E' invece in condizioni gravi il motociclista che alle 15.40 è rimasto coinvolto in un incidente sempre lungo la Strada Statale 36 nel tratto Lissone Muggiò-Lissone Desio. Saranno gli agenti della polstrada a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Da Areu l'invio dell'ambulanza in codice giallo. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto le condizioni del motociclista, un uomo di 58 anni, sono apparse molto più gravi. Immediato il trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.