Investe un ciclista e lo lascia a terra ferito poi scappa: caccia al pirata

Ha investito un uomo in bici, nel cuore della notte, lungo la strada provinciale e poi è scappato via. Il ciclista, 40 anni, di Limbiate, è rimasto a terra ferito ed è stato poi soccorso in codice rosso e accompagnato in ospedale a Monza.

L'investimento è avvenuto nella nottata tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Ceriano Laghetto, lungo la Sp134. Poco dopo alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Desio è giunta una chiamata di emergenza. Sul posto insieme ai militari della tenenza di Cesano Maderno e della stazione di Limbiate sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le condizioni del ciclista sono apparse fin da subito gravi: il 40enne secondo quanto appreso non verserebbe però fortunatamente in pericolo di vita. Nessuna traccia invece del veicolo responsabile dell'investimento e del conducente che dopo il sinistro è fuggito via. Grazie alle ricostruzioni di alcuni testimoni i militari sono riusciti a risalire a una parziale identificazione della targa e sono in corso le indagini per rintracciare il conducente che non ha prestato soccorso alla vittima..