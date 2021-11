Investimento a Lentate sul Seveso, 55enne al Niguarda in elicottero

Una donna di 55 anni è stata trasferita in elicottero, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano dopo un investimento a Lentate sul Seveso. L'allarme è scattato intorno alle 15, in via Pastrengo dopo che la signora, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata urtata da una vettura. La 55enne è stata soccorsa in codice giallo e accompagnata in elisoccorso nel nosocomio milanese.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato anche un'ambulanza ma il trasferimento poi sarebbe avvenuto attraverso l'elicottero. In via Pastrengo sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità. Non risultano altre persone ferite.