Investe un uomo in un parcheggio, 84enne in prognosi riservata in ospedale

Non si sarebbe accorto che davanti alla sua auto c'era un pedone e durante una manovra all'interno di un parcheggio ha investito un pensionato. L'uomo, 84 anni, T.A. residente ad Arese, in seguito all'impatto è caduto a terra sull'asfalto, sbattendo la testa.

I soccorsi

E' successo mercoledì pomeriggio a Lentate sul Seveso, lungo la Nazionale dei Giovi, all'interno di un'area di sosta davanti ad alcune attività commerciali altezza del civico 206. Al volante della Suzuki Vitara coinvolta nell'investimento c'era un uomo di 69 anni, F.R. pensionato comasco. Per soccorrere l'84enne rimasto a terra intorno alle 16.30 sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

L'uomo è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza e la prognosi è riservata. A causa dell'investimento l'84enne avrebbe riportato un'emoraggia cerebrale e le sue condizioni sono gravi. Per rilevare il sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

La ricostruzione

Secondo quanto al momento emerso l'utilitaria bianca dopo aver ingranato la retromarcia per effettuare una manovra di uscita da uno stallo di un parcheggio, si sarebbe successivamente mossa in prima marcia, in avanti. E a quel punto sarebbe avvenuto il drammatico investimento con l'uomo che avrebbe imoattato contro la parte anteriore del veicolo. Il primo ad allertare i soccorsi e chiedere l'intervento del 118 è stato l'uomo al volante della Suzuki. Le indagini sono ancora in corso e per il sinistro non sembrano esserci testimoni che abbiano assistito alla scena.