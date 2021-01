Lentate, malore e maxi tamponamento: soccorsa anche donna incinta

Il malore improvviso al volante con l'auto che perde il controllo, esce fuori strada, percorre qualche metro sulla pista ciclabile e poi torna in carreggiata schiantandosi con altre tre vetture. A bordo di una delle quali c'era anche una donna in gravidanza.

Maxi tamponamento a Lentate sul Seveso nella mattinata di giovedì 14 gennaio. Intorno alle 10 un sinistro stradale ha coinvolto quattro veicoli con cinque persone che complessivamente sono state soccorse dal personale del 118 lungo la Nazionale dei Giovi, all'altezza di via Como.

Sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato quattro ambulanze e un'automedica e sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell'ordine con i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia locale che si è occupata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi ferite e tutte le persone - tre donne di 42, 61 e 63 anni e due uomini di 70 e 79 - sono stati soccorsi in codice giallo e in codice verde negli ospedali di Desio e Monza San Gerardo. A preoccupare di più sono state le condizioni di una donna in gravidanza che è rimasta coinvolta nel sinistro.

Secondo una prima ricostruzione la vettura con al volante il conducente che avrebbe accusato il malore improvviso sarebbe poi andata a collidere con altri tre veicoli che percorrevano la strada nel senso di marcia opposto. Pesanti le ripercussioni sul traffico con la circolazione a lungo rimasta bloccata nel tratto.