Si schianta contro il guardrail, ma fortunatamente esce dall'auto illesa

Perde il controllo della vettura e finisce dritta contro il guardrail.

L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto giovedì 3 giugno a Lissone. Erano circa le 19.15 quando i mezzi dei vigili del fuoco di Lissone, i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri sono intervenuti su un incidente appena accaduto in via Mameli.

La donna alla guida dell’auto, per motivi ancora in corso di accertamenti, è finita contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei soccorritori inviati dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. La donna è uscita dal mezzo illesa.