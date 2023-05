La via con lo stop "invisibile": 2 incidenti in un'ora

Stessa via, stessa dinamica, stesso incidente. Il tutto nell’arco di un’ora. All’origine dello schianto la mancata precedenza. Il fatto è avvenuto a Bovisio Masciago nel pomeriggio di lunedì 29 maggio. Il primo incidente intorno alle 16 all’incrocio tra corso Italia e via Edison. Da quanto riferisce la polizia locale intervenuta sul posto nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. L’incidente, dalle prime informazioni fornite dagli agenti, sarebbe stato causato da una mancata precedenza di uno dei conducenti il quale, proveniente dalla via Edison, non si sarebbe fermato allo stop schiantandosi contro un'auto che procedeva regolarmente su corso Italia, la quale è stata a sua volta sbalzata contro un'altra automobile proveniente dall'opposto senso di marcia finendo la sua corsa sul marciapiede.

Dopo neanche un’ora, intorno alle 17, mentre gli agenti della polizia locale erano ancora impegnati nei rilievi del sinistro, un altro automobilista proveniente da via Edison non si è fermato allo stesso stop dove era avvenuto il primo incidente andando ad urtare l'auto di una donna che circolava lungo corso Italia diretta verso il centro cittadino.

In questo secondo caso è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza per le lievi lesioni riportate dalla donna, che si trovava in auto con la figlia di 3 anni la quale, fortunatamente, rimasta illesa. Anche questo secondo sinistro è stato rilevato dalla stessa pattuglia della locale.