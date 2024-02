Attenzione alla maxi buca che sta provocando tantissimi danni agli automobilisti

Quella buca “mimetizzata” dalla pioggia nella giornata di sabato 10 febbraio ha fatto una vera e proprio mattanza di gomme forati e auto danneggiate, fortunatamente senza causare incidenti ben più gravi. Una buca molto pericolosa quella che c’è a Monza, lungo viale delle Industrie (arrivando da San Rocco subito dopo il sottopasso e davanti al benzinaio) che ha messo in ginocchio numerosi automobilisti.

A mettere in allerta chi passa lungo quel tratto della città sono i social: sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…” è stato un susseguirsi di segnalazioni di automobilisti che ci sono finiti dentro. Chi forando la gomma, chi con danni ben più gravi con la necessità dell’intervento del carro attrezzi.

“Io l'ho presa verso le 19.15 (di sabato 10 febbraio, ndr) – scrive un automobilista sulla pagina Facebook ‘Sei di Monza se…’ pubblicando anche la foto della buca -. Per fortuna ero in auto e non in moto”. L’uomo ha spiegato di aver subito allertato la polizia locale di Monza che era già a conoscenza del fatto. L’uomo è poi ripassato lungo quel tratto intorno alla mezzanotte. “C’erano numerose autovetture ferme con le 4 frecce in attesa del carro attrezzi”, aggiunge. L’automobilista ha nuovamente sollecitato un rapido intervento, almeno per mettere in sicurezza quel tratto della strada e avvisare del pericolo. Una buca che, come ha raccontato il soccorritore all’uomo, durante la piovosa giornata di sabato ha visto finirci dentro numerosi automobilisti che si sono dovuti fermare e il più delle volte chiamare il carro attrezzi.