Maxi tamponamento sulla Milano-Meda: schianto tra 4 auto, uomo in fin di vita

L'auto che arriva a velocità sostenuta, lo schianto con la prima macchina, poi il tamponamento a catena. Grave incidente martedì mattina sulla Milano-Meda, nel tratto compreso tra l'innesto per la tangenziale Nord di Milano e l'uscita di Paderno.

Pochi minuti prima delle 8.50, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura guidata da un uomo di 78 anni ha centrato - all'altezza di un curvone - la macchina che aveva davanti, che poi a sua volta ha travolto altri due veicoli.

Ad avere la peggio è stato proprio il 78enne, che i soccorritori - intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica - hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Rianimato sul posto, è poi stato accompagnato in codice rosso, in coma, al pronto soccorso del Niguarda. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada. Non è escluso che l'anziano abbia avuto un malore mentre era alla guida.