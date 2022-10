Addio a Daniela morta in un incidente mentre tornava da un concerto gospel

Meda piange la sua Daniela. Era nata e cresciuta nella cittadina brianzola, dove tutti la conoscono e la ricordano, Daniela Cassina che all'alba di domenica 9 ottobre ha perso tragicamente la vita mentre stava rientrando in auto da un concerto gospel dove si era esibita.

Daniela, 48 anni, viveva a Busto Garolfo insieme al marito, Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e nella serata di sabato 8 ottobre si era recata a Novara per partecipare alla rassegna internazionale del Novara Gospel Festival. Come riferisce NovaraToday l'incidente è avvenuto intorno alle 00.30 all'uscita di Novara in direzione Trecate lungo la strada provinciale 11. Poco dopo la rotonda che accompagna fuori dalla città una Panda che viaggiava in direzione Trecate è stata tamponata a tutta velocità da una Mercedes Classe C che viaggiava nella stessa direzione.

Per il forte impatto entrambe le vetture sono finite nella corsia e si sono ribaltate nei campi. A bordo della Panda viaggiavano quattro persone, tutte della provincia di Milano.Tra cui anche Daniela Cassina e Gabriella Andreasi 63 anni di Cerro Maggiore. Purtroppo per le due donne non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente e l'altro passeggero sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore in codice giallo. Il conducente della Mercedes, un uomo di 25 anni originario della Nigeria e residente a Trecate, si è allontanato a piedi ed è stato trovato e fermato dai carabinieri di Novara circa un'ora dopo proprio a Trecate. L'uomo era senza patente e assicurazione ed è stato arrestato per omicidio stradale.

Grande il dolore per la comunità di Meda dove vivono ancora i genitori e i familiari di Daniela. Tantissime le dimostrazioni di cordoglio e di affetto ricordando quella donna sempre sorridente e disponibile.