Incidente in moto, in ospedale due 17enni

Due ragazzini di 17 anni sono finiti in ospedale, dopo essere rimasti feriti, martedì sera, in un incidente stradale a Meda. I minorenni viaggiavano in sella a una Kawasaki Z 125 in via Trieste quando, intorno alle 20, all’altezza di via dell’Artigianato, il motociclo è finito contro una Fiat Sedici con al volante una 51enne di Meda.

L'incidente

Ad avere la peggio nell'impatto sono stati i due giovanissimi: un 17enne di Cesano Maderno con al seguito come passeggero un coetaneo di Meda. I ragazzini, dopo aver tamponato il veicolo senza accorgersi probabilmente che aveva rallentato per iniziare una manovra di svolta, sono caduti a terra. Sul posto sono giunti i carabinieri di Seregno insieme ai mezzi del 118 con due ambulanze e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai militari che hanno eseguito i rilievi, la moto avrebbe tamponato la Fiat sulla parte posteriore destra, non riuscendo a ultimare la frenata in tempo.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro martedì sera sono arrivati subito anche i genitori dei due ragazzini che sono stati trasferiti in ospedale. Il 17enne alla guida della Kawasaki è stato accompagnato in codice verde, all’ospedale di Desio con una ferita alla tibia sinistra e un trauma cranico non commotivo. Più serie invece le condizioni dell'amico che era in sella insieme a lui, trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sarà sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a una frattura scomposta alla gamba destra con una prognosi di oltre un mese. Illesa invece la donna alla guida dell'auto.