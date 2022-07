Incidente sulla Milano Meda: soccorse tre persone

Incidente sulla Milano-Meda domenica mattina. Intorno alle 13 i vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 e alla polizia stradale sono intervenuti lungo la strada statale 35 all'altezza dell'uscita 12, a ridossso di Meda e Barlassina, per un sinistro stradale. Un'auto è finita fuori strada, terminando la corsa contro il guard rail. Sono tre le persone soccorse: una donna di 40 anni, un uomo di 44 e un uomo di 56.

Il trasporto in ospedale è avvenuto in codice verde e nessuno dei coinvolti risulta versare in gravi condizioni. Sul posto è stata impegnata anche una squadra con una autopompa inviata dal distaccamento di Desio. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Stradale.