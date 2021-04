Frontale tra monopattino e bicicletta: soccorsi davanti alla Villa Reale

La donna che conduceva il monopattino è finita in ospedale con trauma facciale

Scontro tra monopattino e bicicletta davanti alla Villa Reale di Monza. La donna di 36 anni che guidava il monopattino è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerado.

L’incidente è avvenuto martedì 20 aprile alle 8.45. Un frontale proprio a pochi passi dalla Villa Reale. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia locale, intervenuta sul posto, la donna che guidava il monopattino proveniva dal Parco e stava attraversando la pista ciclabile che costeggia le mura del Parco quando ha attraversato il vialone in diagonale in direzione Hotel de la Ville. A quel punto la donna è stata investita in pieno dal ciclista, un uomo di 26 anni, che sopraggiungeva nel senso opposto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso di Areu: l’ambulanza e l’automedica. Il ciclista è rimasto illeso, la donna che conduceva il monopattino ha riportato un trauma facciale.