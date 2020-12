Incidenti stradali Meda / Via Piave

Sbanda con il monopattino e si schianta contro il muro di una casa: 44enne in terapia intensiva

In seguito al trauma cranico riportato si sono aggravate le condizioni dell'uomo che era stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sono stati disposti gli esami per accertare se fosse o meno a bordo del mezzo in stato di ebbrezza