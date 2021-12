Incidente tra due auto davanti al cimitero: muore una donna

Una donna di 53 anni, T. E., è morta venerdì mattina dopo un incidente lungo la Rivoltana, la Strada provinciale 14, a Truccazzano, comune milanese alle porte della Brianza. La donna è deceduta sul colpo, secondo le prime informazioni dei soccorritori sul posto.

Nell'incidente, uno schianto frontale, sono rimaste coinvolte due automobili ed è avvenuto alle 10. Immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi con l'Azienda regionale emergenza urgenza che a Truccazzano, nei pressi del cimitero, ha inviato due equipaggi su elisoccorso e ambulanza. Purtroppo per la donna, rimasta incastrata nella propria vettura e liberata dai vigili del fuoco, non c'era nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto. Ferito in modo meno grave un uomo di 79 anni, B. E., è stato soccorso in codice verde e trasportato all'ospedale San Raffaele.

Presenti anche i militari della Compagnia Pioltello. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica esatta dello schianto. I rilievi e le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico lungo la Sp 14.