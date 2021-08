Tragico incidente in moto sulla provinciale, Andrea muore a 34 anni

Un ragazzo di trentaquattro anni, di Veduggio, è morto in seguito a un incidente in moto. La tragedia si è consumata nella notte a Calco, lungo la Strada Provinciale 342 e all'altezza della "Curva dello sport". La vittima è Andrea Atza: il giovane è deceduto dopo il ricovero in condizioni disperate all'ospedale "Mandic" di Merate.

L'incidente in moto e la morte in ospedale

L'allarme è scattato poco dopo le 23, lungo la provinciale dove il 34enne brianzolo viaggiava in sella alla sua moto. A farlo finire a terra, sull'asfalto, sarebbe stata una caduta. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 34enne è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Saranno i carabinieri della Stazione di Brivio a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro mortale. Sembra che il giovane centauro abbia perso il controllo della sua dueruote, andando poi a sbattere contro un palo.