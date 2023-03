Christian, il 16enne monzese morto in un incidente in moto

"Non ci sono parole". E ancora "Sgasa da lassù per noi". Questi alcuni dei messaggi di cordoglio che in questi momenti gli amici stanno usando per l'ulrimo saluto a Christian Donzello, 16 anni, morto dopo un tragico incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 marzo a Biassono.

Ha lottato tra la vita e la morte ore in un letto di ospedale poi lunedì mattina la triste notizia del decesso. Classe 2006, studente monzese, domenica pomeriggio Christian viaggiava in sella a una delle due motociclette 250 di cilindrata che sono finite contro una Volkswagen Polo in via Friuli, nella zona industriale di Biassono.

L'impatto, devastante, è avvenuto intorno alle 16.30. Contro la vettura, contemporaneamente, si è scontrata anche una seconda moto con in sella un 18enne. Ques'ultimo però, fortunatamente, è stato soccorso con qualche ferita e ricoverato in codice verde all'ospedale di Desio. Si tratta di un 18enne residente a Casatenovo, amico del giovanissimo centauro che invece ha riportato traumi gravissimi.

La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 16.30 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. In via Friuli sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele d'Onofri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dello schianto e accertare le cause. Christian poi, a causa delle gravi ferite, è deceduto in ospedale, nella mattinata di lunedì 13 marzo. Al momento sono in corso le indagini che dovranno verificare anche se l'alta velocità abbia determinato le conseguenze tragiche dello schianto. Allo stato dei fatti non risultano indagati ma sono in corso le indagini per capire i motivi che avevano spinto i ragazzini a darsi appuntamento nell'area industriale del comune brianzolo dove alcuni residenti hanno avanzato l'ipotesi che fossero organizzate gare clandestine.