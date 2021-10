Tampona auto in panne a bordo strada, sulla Milano-Meda interviene l'elisoccorso

Due ambulanze, l'elisoccorso, carabinieri e polizia stradale martedì pomeriggio sono stati allertati per un incidente stradale lungo la Milano-Meda. Il sinistro, avvenuto nel tratto tra Seveso e Meda, ha coinvolto due utilitarie e quattro persone, tra cui due bambini di sei e undici anni. Nessuno dei coinvolti risulta in gravi condizioni.

La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 17.15 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Lungo la Milano-Meda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e gli agenti della polizia stradale.

Secondo quanto al momento emerso una Lancia Ypsilon con a bordo un uomo di 45 anni e i due figli di sei e undici anni avrebbe tamponato una Chevrolet con al volante un 51enne, ferma, in panne, sul ciglio della strada. Quest'ultimo è stato soccorso e accompagnato in elicottero all'ospedale di Rozzano in codice giallo. Il padre e i due figli invece sono stati traferiti in codice verde all'ospedale di Desio. Nel tratto per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso si sono registrate lunghe code. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.