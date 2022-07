Incidente nella notte, auto si ribalta: tre ragazzi in ospedale

Incidente stradale nella notte a Ornago, in Brianza. Un'auto fuori strada, una vettura ribaltata in mezzo alla carreggiata e tre giovanissimi soccorsi.

La chiamata di emergenza al centralino dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno a mezzanotte e mezza, da via Burago. Qui, a un incrocio, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati. Un impatto violento che ha causato il ribaltamento di una vettura e l'uscita di strada dell'altra, con pezzi di lamiere e carrozzeria che sono rimasti sull'asfalto.

A Ornago insieme ai soccorsi del 118 preallertati in codice rosso e intervenuti con tre ambulanze e un'automedica, sono stati al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Le condizioni delle tre persone coinvolte nel sinistro sono fortunatamente apparse meno gravi del previsto e i ragazzi - due ventenni e una 25enne - sono stati poi accompagnati in ospedale a Vimercate e al Policlinico di Monza in codice verde.