Auto precipita dalla collinetta del parco e investe famiglia: gravissimo bimbo di 3 anni

Al volante del veicolo un uomo di 70 anni. L'elisoccorso ha trasferito in ospedale a Bergamo il piccolo in codice rosso

Drammatico incidente nella tarda mattinata di mercoledì 2 giugno a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza. Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto che sarebbe precipitata - forse in seguito a un malore del conducente - dal tratto che costeggia l'area verde del Parco Lago Nord (Parco Toti) dove il piccolo stava passeggiando insieme ai suoi genitori.

Il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'altezza di via Giovanni Amendola, alle spalle del centro commerciale Brianza e a ridosso dell'area verde del parco attorno al laghetto. E proprio nel tratto che costeggia la parte alta dell'area del laghetto era in transito il veicolo, con un uomo di settant'anni al volante. Per motivi ancora in corso di accertamento il mezzo avrebbe perso il controllo e sarebbe uscito fuori strada, precipitando dal tratto rialzato e investendo la coppia e il loro bambino di tre anni. Ad avere la peggio è stato proprio il piccolo che è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale di Bergamo.

I soccorsi

A mezzogiorno al parco è atterrato l'elisoccorso e insieme ad altri quattro mezzi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e i vigili del fuoco con diversi mezzi anche da Desio e Seregno. Sono stati proprio i pompieri a estrarre dall'abitacolo il conducente ferito. Al momento dell'intervento del personale sanitario il bambino risulta non fosse cosciente: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Illeso il papà del piccolo mentre il conducente del veicolo è stato accompagnato in codice giallo da un'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.