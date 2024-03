L'automobilista di 83 anni che esce dal parcheggio, urta e fa cadere un ciclista poi se ne va

Uscendo dal parcheggio all'interno del Parco di Monza aveva urtato e fatto cadere un ciclista. Dopo un breve scambio verbale l'automobilista - un 83enne che vive in provincia di Monza e Brianza - invece di prestare aiuto si è allontanato. Ma dopo alcuni giorni gli agenti della polizia locale di Monza lo hanno rintracciato e lo hanno convocato in comando.

L'episodio è accaduto nella mattinata dell'11 marzo in viale dei Tigli all'incrocio con viale Cavriga. Da quanto ricostruito dalla polizia locale l'83enne era appena uscito dal posteggio di Porta Monza. Nel vicino incrocio si è scontrato con un ciclista - un 56enne originario del Bangladesh e residene a Monza - che è caduto. Dopo un breve scambio verbale l’automobilista è risalito in auto e si è allontanato senza fornre i propri dati al ciclista. Gli agenti della polizia locale di Monza hanno quindi avviato le indagini per risalire al conducente. Grazie alle informazioni raccolte da alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile risalire all'auto e al suo conducente che, convocato nel comando di via Marsala, come riferiscono gli agenti ha ammesso l'accaduto. L'uomo è stato indagato a piede libero per lesioni colpose, omessa fermata e omissione di soccorso.