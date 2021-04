Schianto all'incrocio, nell'incidente resta coinvolta una pattuglia della polizia locale

L'intervento a sirene spiegate per raggiungere un incidente stradale in breve tempo e lo schianto, all'incrocio, con una moto. Una pattuglia della polizia locale di Seregno nella giornata di Pasqua è rimasta coinvolta in un sinistro stradale tra via Verdi e via Stoppani.

L'intervento e l'incidente

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio quando il mezzo di servizio, che procedeva con i dispositivi luminosi e sonori attivati, ha impegnato l'incrocio che - secondo quanto ricostruito dal comando - pareva sgombro. Proprio in quel momento tra le vie Verdi e Stoppani è giunto un motociclista che non si sarebbe fermato a dare precedenza alla pattuglia. E poi lo scontro. A terra è rimasto il centauro, un uomo residente in città del 1974, che è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice giallo in ospedale al Niguarda di Milano.

La pattuglia della polizia locale stava arraggiungendo il luogo dove era avvenuto un sinistro stradale, con un mezzo che dopo aver abbattuto dei pali si stava dando alla fuga. Per rilevare invece l'incidente che ha visto coinvolta la pattuglia del comando sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Nello stesso pomeriggio l'autista della pattuglia e l'agente che era a bordo dell'auto di servizio si sono recati a casa della famiglia del ferito per esprimere solidarietà e vicinanza per quanto accaduto.