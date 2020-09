Incidente sulla provinciale a Lesmo, schianto tra tre auto: traffico in tilt e danni a un semaforo

Tre auto incidentate e un semaforo danneggiato. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica a Lesmo, lungo la strada provinciale 7 a ridosso dell'incrocio con via Marconi e via Petrarca.

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto - una Lancia Ypsilon, una Mercedes Slk e una Bmw 318 - e in seguito all'impatto è stato danneggiato anche un impianto semaforico che regola la circolazione nel tratto. Dopo lo schianto tra due dei mezzi è rimasto coinvolto anche il terzo veicolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e cinque sono le persone che risultano coinvolte complessivamente nel sinistro: due ragazzini di 16 anni, un 49enne e due uomini di 69 e 82 anni. I conducenti delle vetture sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale di Vimercate per accertamenti.

Lungo la provinciale sono giunti anche i vigili del fuoco da Vimercate e Monza che si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto e il semaforo pericolante. I rilievi invece sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Monza che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente che fortunatamente non ha provocato alcun ferito grave ma ha causato disagi per la circolazione con traffico bloccato lungo l'arteria per permettere l'intervento dei soccorsi.