Incidente in moto: due ragazzini finiscono in ospedale

Serata terminata in ospedale per due ragazzini. L'incidente è accaduto intorno alla una di questa notte, domenica 28 agosto, a Lentate sul Seveso. Da quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente (Areu) l’incidente è avvenuto in via per Mariano. La rovinosa caduta sull'asfalto e poi l'immediata chiamata al 118.

Da Areu sono stati attivati i soccorsi in codice giallo. Sul posto sono state inviate due ambulanze. I ragazzi – una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 17 anni - sono stati trasferiti, entrambi in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza.