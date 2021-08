Auto si ribalta sull'autostrada A4, soccorsi lunedì pomeriggio

Incidente stradale sull'Austostrada A4 in direzione di Torino tra Trezzo e Cavenago.

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, lunedì 16 agosto, poco prima delle 16.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza aveva preallertato i soccorsi inviando un'ambulanza in codice rosso. Nell'incidente sarebbe stata coinvolta una donna di 72 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

I soccorritori intervenuti in codice rosso, hanno prestato i primi soccorsi ma fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Nel frattempo si sono create code.