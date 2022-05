L'auto si ribalta: una donna in ospedale

Grande paura questa mattina, martedì 17 maggio, a Seregno in via Beccaria. Erano da poco passate le 9.15 quando in via Beccaria un'auto, in seguito a un incidente, si è ribaltata.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Seregno e il modulo supporto del distaccamento di Seregno Volontari, i carabinieri e la polizia locale. Nell'incidente è rimasto coinvolto una donna di 87 anni. Fortuntamente le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quando inizialmente ipotizzato, ed è stata trasferita all'ospedale di Desio in codice giallo.

Saranno gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell'incidente.