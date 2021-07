Perde il controllo e si ribalta: conducente estratto dalle lamiere

Ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato rimanendo incastrato nelle lamiere. Attimi di paura per il conducente di un furgoncino rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monza, lungo la SS36, in direzione Milano.

Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 20 luglio, poco prima delle 11. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata un'ambulanza in codice rosso. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Seregno e di Lissone per estrarre l'uomo dalle lamiere.

Fortuntamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quelle ipotizzate all'inizio, e l'uomo è stato trasferito al San Gerardo in codice giallo. La ricostruzione della dinamica dell'iaccaduto è al vaglio degli agenti della Polstrada di Milano intervenuti sull'incidente.