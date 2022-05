Incidente all'alba: in prognosi riservata un motociclista 55enne

È stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza il motociclista 55enne che questa mattina, martedì 31 maggio, pochi minuti prima delle 6.30 è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in corso Milano all'altezza del civico 33 all'incrocio con via Arosio. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia locale di Monza intervenuta sul posto. Intorno alle 9,45 proprio la locale monzese ha fornito alcuni aggiornamenti sullo scontro. L'uomo, un sudamericano residente a Monza era in sella alla sua moto ha impattato violentemente contro un'auto. Nello scontro il motociclsita ha avuto la peggio ed ha fatto un volo di diversi metri dopo essere stato sbalzato dalla sella dalla sua due ruote.

Gravi le condizioni del motociclista sudamaricano

Nello scontro è rimasta illesa la donna di 50 anni, residente in Brianza, che era al volante dell'auto. Sul posto sono immediamente intervenuti i mezzi di soccorso: l'ambulanza dei volontari di VImercate e l'automedica proveniente dal San Gerardo di Monza. Secondo quanto riporta l'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza (Areu) il centauro ha riportato nella caduta un trauma cranico e la frattura sul lato destro di omero, oltre a tibia e perone. L'uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo.