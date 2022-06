Schianto tra tir: morto un camionista

Gravissimo incidente in Tangenziale: scontro tra 4 mezzi pesanti, un uomo è morto. Sono risultati vani i tentativi dei medici di salvarlo. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno lungo la A4 Torino Venezia nella tratta Tangenziale Nord-Tangenziale Est: quattro i tir coinvolti. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: il 118 ha inviato l'automedica e 2 ambulanze in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Le condizioni dell'autista poi deceduto (di cui ad ora non si conoscono generalità ed età) sono apparse fin da subito disperate. Quando i soccorritori sono giunti sul posto l'uomo era in arresto cardiocircolatorio. Il conducente è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso mentre i soccorritori cercavano di rianimarlo, ma purtroppo è morto.

Meno gravi le condizioni degli altri due feriti: un uomo di 55 anni trasferito in codice giallo al San Raffaele per un trauma al collo, e un uomo di 52 anni trasferito sempre in codice giallo al San Raffaele per un trauma al volto.

Gli agenti della Polstrada sono impegnati nelle verifiche per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.