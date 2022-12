Scontro tra due auto sulla Milano-Meda: una prende fuoco. Due feriti

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio 16 dicembre sulla SS35 direzione Milano tra Meda e Seveso. Poco dopo le 18.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in cui si sono scontrate due auto. A seguito dell'incidente una delle due vetture ha preso fuoco. Sul posto sono state inviate l'autopompa del distaccamento di Desio e l'autopompa del distaccamento di Seregno. Fortunatamente il conducente dell'auto andata in fiamme è riuscito a uscire dall'abitacolo e anche l'altro ferito, sono due le persone coinvolte, non avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto anche gli agenti della polstrada e i soccorsi del 118.