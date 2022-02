Scontro auto moto: due centauri in ospedale

Scontro auto moto: due motociclisti finiscono in ospedale. L'incidente è avvenuto giovedì 3 febbraio a Brugherio. Erano da poco passate le 9.15 quando in via Neruda angolo via Torrazza c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto.

Ad avere la peggio i due motociclisti: un uomo di 51 anni e la una donna di 47 anni che sono stati trasferiti all'ospedale di Vimercate. E' rimasto illeso l'automobilista, un uomo di 87 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato i soccorsi in codice rosso: sul posto ambulanze e auto medica. Fortunatamente le condizioni dei due motociclisti sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato inizialmente. I due feriti sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Saranno gli agenti della polizia locale di Brugherio intervenuti sul posto a ricostruire la dinamica dell'accaduto.