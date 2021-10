Scontro tra due motociclisti: ambulanze e vigili sul posto

Scontro tra due motociclisti. I centauri finiscono rovinosamente a terra. Incidente nel primo pomeriggio di venerdì 29 ottobre a Monza.

Erano da poco passate le 15 quando in via Monte Cengio, angolo via Monte Oliveto, due motocilisti si sono scontrati.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate due ambulanze e l'automedica in codice rosso. I soccorritori, proprio in questo momento, sono impegnati a stabilizzare i due centauri feriti: due uomini di 45 e di 54 anni. Fortuntamente le loro condizioni sono meno gravi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, e il codice è stato declassato da rosso a giallo. I feriti sono stati trasferiti uno all'ospedale San Gerardo, l'altro a quello di Cinisello Balsamo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto.