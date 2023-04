Scontro nel tunnel: una donna trasportata in ospedale

Incidente nel tunnel di Monza. Intorno alle 13.30 di giovedì 20 aprile nel tunnel della Ss36 in direzione Milano c'è stato un incidente. Due le automobili coinvolte nello schianto. Sono stati allertati i soccorsi. Due le persone coinvolte nell'incidente: un ragazzo di 20 anni e una donna di 54 anni. Quest'ultima è stata trasferita all'ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, da quanto appreso da MonzaToday non avrebbe riportato ferite gravi. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Per il momento non riusciamo a darvi ulteriori dettagli perché Regione Lombardia ha deciso di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i giornalisti.